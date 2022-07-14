Григорий Лепс готовится стать неплохим дедом

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Наследница знаменитости в апреле этого года вышла замуж, а уже в сентябре готовится стать мамой.

Российский певец Григорий Лепс рассказал приятную новость — скоро артист станет дедушкой. Старшая дочь исполнителя Инга готовится к рождению первенца уже в сентябре. Знаменитая наследница является профессиональным искусствоведом и карьера всегда была в приоритете для нее, но сейчас работа ушла на второй план. Теперь главное в жизни Инги — это семья.

«Для Инги сейчас на первом месте не работа, хотя у нее как у профессионального искусствоведа на данный момент есть несколько интересных проектов. В сентябре она готовится стать мамой в первый раз. А я — дедушкой. Надеюсь, буду неплохим дедом», — поделился артист с изданием StarHit.ru.

Еще в апреле этого года дочь Лепса вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина. На церемонию позвали только самых близких друзей и родственников пары.

Инга долго не собиралась строить семью, в ее жизни присутствовали иные заботы. Несколько лет наследница жила и училась за рубежом, чтобы построить хорошую карьеру. В том числе она мечтала пойти по стопам отца и тоже выступать на сцене.

Будущего мужа Инга встретила на съемках фильма. Григорий Лепс отметил, что Михаил ему быстро понравился, поэтому зять и тесть быстро нашли общий язык.

«Михаил — хороший парень, воспитанный, культурный. Мы разные абсолютно люди и по темпераменту, и по поведению. Но Инге нравится. А для меня главное, чтобы дочь любили, уважали. Ее супруг тоже напрямую связан с искусством, театром — талантливый режиссер, думаю, его время еще настанет. У нас даже есть общие интересы. Можем посидеть и поговорить, приятный в общении, так что я за их будущее спокоен», — подытожил исполнитель хита «Рюмка водки на столе».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая Роза Сябитова тоже готовится стать бабушкой.