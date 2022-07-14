Чтоб ты подавилась: жена Петросяна пожаловалась на травлю украинцев из-за торта

Фото: Instagram* / petrosyanevgeny

Подписчики пожелали, чтобы традиционное киевское лакомство застряло у нее поперек горла.

Жена Евгения Петросяна столкнулась с хейтом в соцсетях из-за торта «Киевский». Татьяна Брухнова накануне решила поделиться фотографией любимого лакомства в соцсетях, которое она купила в честь маленького семейного праздника — сыну Вагану исполнилось 2,4 месяца. Но не тут-то было: девушке пожелали, чтоб кусок торта застрял у нее поперек горла.

В ответ Брухнова молчать не стала. Она поинтересовалась у хейтеров, зачем они об этом ей пишут.

«Вам легче становится после того, как обольете грязью незнакомого человека?» — поинтересовалась она.

Кстати, супруге Петросяна часто приходится держать оборону в соцсетях. Ведь после того, как стало известно о ее романе с известным юмористом, общественность буквально взбунтовалась. Кто-то из-за того, что она Петросяну в дочери годится, кто-то считает ее разлучницей семьи, а некоторые обвиняют в корысти — мол, от этого романа ей нужны только деньги.

Фото: Instagram* / bruhunova

Об отношениях Брухновой и Петросяна стало известно еще в 2018 году. После того как юморист развелся с Еленой Степаненко, а через два года у пары родился сын. Супруги долго скрывали рождение наследника, пока сатирик в день своего 75-летия не похвастался фотографией шестимесячного малыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяну Брухнову преследуют ненавистники не только в соцетях, но и наяву.

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