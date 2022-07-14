Путин подписал закон о создании всероссийского движения детей и молодежи
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Мнение детей является ключевым при создании движения.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. Соответствующий федеральный закон размещен на официальном сайте правовой информации.
Отныне с участниками движения планируется проведение воспитательных работ. Всей организацией досуга и воспитанием будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть родители.
Вступить в ряды движения могут несовершеннолетние школьники, учащиеся лицеев, гимназий, а также колледжей, техникумов и вузов.
Министерство просвещения Росси будет разрабатывать программы воспитательной работы. Весь порядок программ обучения будет курироваться также этим ведомством.
Движение уже приобрело свою символику — флаги, эмблемы и гимн. Также есть возможность открытия филиалов за рубежом. Финансирование будет осуществляться за счет субсидий федерального бюджета.
По мнению лидера страны, главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Ключевое значение имеет мнение самих детей и их предложения при создании движения.
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