Дачные угрозы: насколько опасны укусы комаров, ос, слепней, змей?

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Некоторых насекомых мы совсем недооцениваем. Однако в зависимости от количества укусов и состояния здоровья, они могут нанести серьезный вред здоровью.

Лето, жара — это не только пора долгих прогулок, свежих ягод, фруктов, овощей, но и опасное время, когда буквально на каждом шагу, оказавшись на природе, можно столкнуться с различными кровососами. И многие из нас их вовсе недооценивают. Исполняющая обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Химкинской областной больницы Ирина Должкова в интервью aif.ru рассказала, чем опасны укусы различных насекомых, и как возможно это предотвратить.

Виды реакций после укуса насекомого

В первую очередь стоит понимать — укус любого насекомого, будь то комар или слепень, чреват ответной реакцией организма: местной — покраснение, зуд кожи, или общей — сыпь, отечность, трудность с дыханием, одышка, головокружение и даже потеря сознания. Какая именно возникнет реакция, зависит от количества укусов и состояния здоровья человека.

«Здесь реакция может быть довольно ощутимой — как правило, речь идет про сильные аллергические проявления. Если же человека укусило или ужалило ядовитое насекомое, за медицинской помощью следует обращаться немедля!» — объяснила Должкова.

Первая помощь после укуса комаров, мошек, ос, слепней

Вне зависимости от того, какое насекомое вас укусило, место укуса необходимо обработать 3% раствором перекиси водорода или настойкой календулы. Если человек ощущает зуд — мазью, маслом чайного дерева, кусочками льда, охлаждающими компрессами. Если же зуд сильный — к гормональной терапии.

Однако если человека ужалила оса, мази и настойки календулы не помогут. В первую очередь необходимо удалить жало, а уже после место обработать антисептиками или спиртом.

«Если использовать холод, он позволит привести к спазму сосудов и предупредит развитие чрезмерной местной реакции в виде воспаления, а еще поможет защититься от распространения токсинов по организму человека», — добавляет специалист.

После же в качестве предупреждения необходимо принять антигистаминное средство. Но если первая помощь была оказана, а у человека возникло головокружение, слабость, головная боль, тошнота, рвота, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Укусы ядовитых змей

После укуса змеи, даже если вы не знаете, ядовита она или нет, необходимо оказывать первую помощь и предупреждать последствия. Делать это должен квалифицированный специалист. Но до врачебной помощи пострадавший должен как можно меньше двигать, чтобы с током крови яд не разносился активнее, а мышечные сокращения тела не увеличивали скорость его всасывания.

Если окружающие могут, можно попробовать удалить яд из раны. Делать это необходимо 15-20 минут. Но следует помнить — если у оказывающего помощь во рту есть даже маленькие ранки, это может навредить и ему самому. После место укуса нужно промыть мыльным раствором, перебинтовать на расстоянии пяти сантиметров от места укуса, а пострадавшую конечность необходимо держать ниже уровня сердца.

Профилактика укусов насекомых

Если человек намерен отправить на природу, надевать следует светлую одежду с длинными рукавами, капюшоном. На нее также в качестве защиты можно распылить репелленты. Однако стоит помнить — не все так безопасно, на некоторые вещества у человека может возникнуть аллергия. Чтобы это выяснить, средство необходимо распылить на небольшой участок тела и спустя время посмотреть на реакцию.

Кроме того, не лишними будут и москитные сетки для помещений. А внутри помещения можно поставить фумигаторы. Тогда риск, что человека укусит внезапно насекомое, снижается.

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