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Сергей Пенкин откровенно признался, планирует ли он уехать из России

Эмилия Малинина 16
Сергей Пенкин откровенно признался, планирует ли он уехать из России

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитый артист доволен нынешним правительством РФ, но некоторые моменты в СССР ему нравились больше.

Певец и композитор Сергей Пенкин рассказал, намерен ли он, как и многие коллеги, уехать из России. Исполнитель подчеркнул, что любит свою страну.

«Я неполитичен, потому что я считаю, что я человек творческий. Я люблю свою страну», – заметил он в разговоре с журналисткой Аленой Жигаловой в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Ранее Сергей Пенкин рассказывал, что никогда не хотел эмигрировать за границу. Еще в начале 90-х у исполнителя была возможность покинуть родину, однако артист ей не воспользовался.

В том числе композитор признался, что нынешний строй российского правительства его устраивает, однако во времена Советского союза некоторые моменты нравились Сергею больше. По мнению певца, сегодня нет уверенности в завтрашнем дне в отличие от прошлых лет. Также он расстроен переменой ценностей в современном мире. Теперь для людей наибольший приоритет имеют деньги, чем недоволен российский исполнитель.

Ранее 5-tv.ru публиковал резкие высказывания от Пенкина в адрес покинувших РФ звезд.

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