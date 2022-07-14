WSJ: Путин перевернул с ног на голову отношения между США и Саудовской Аравией

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент России дальновидно налаживал сотрудничество с саудитами, в то время как Байден обещал сделать из ближневосточного королевства страну-изгоя.

Президент РФ Владимир Путин улучшил свои отношения с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом, лишив США поддержки нефтяной державы, выступавшей на стороне американцев в «холодной войне». Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Растущее партнерство между Россией и Саудовской Аравией перевернуло с ног на голову договоренность между Вашингтоном и Эр-Риядом о добыче нефти в обмен на безопасность, которая существовала почти полвека и была центральным элементом их отношений», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что Путин выстраивал личные контакты с молодым саудовским принцем в то время, как западный мир избегал его, а американский лидер Джо Байден не только не встречался и даже по телефону не общался с аль-Саудом, но и обещал сделать из Саудовской Аравии изгоя в ходе своей предвыборной кампании.

В итоге королевство стало как никогда ближе к России и теперь не готово следовать призыву Запада экспортировать больше нефти для снижения мировых цен.

«Официальные лица Саудовской Аравии заявляют, что готовы принимать решения по добыче нефти только после консультации с Россией», — резюмирует издание.

Накануне ведущий Fox News Стюарт Варни заявил в эфире, что ближайшая поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом».

По словам журналиста, американскому лидеру придется умолять Эр-Рияд об увеличении добычи «черного золота», однако Саудовская Аравия вряд ли пойдет на такой шаг, ведь для этого необходимо будет заручиться поддержкой ОПЕК+, членом которой является Россия.

В свою очередь российский политолог Марат Баширов охарактеризовал поездку главы США в Эр-Рияд, как бесполезную, поскольку тот не сможет повлиять на бензиновые цены, как в мире, так и в самой Америке.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Кремле заявили, что Россия высоко ценит отношения и взаимодействия с Саудовской Аравией.