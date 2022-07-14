Сергей Пенкин впервые высказался об отношении к спецоперации на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / IZVESTIA/Zurab_Javakhadze

У обладателя уникального голоса диапазоном в четыре октавы не раз был соблазн покинуть родину и отправиться покорять европейские сцены. Однако что 30 лет назад, что сейчас певец категоричен!

Российский певец Сергей Пенкин на протяжении последних месяцев в отличие от коллег пытался держаться особняком от политических тем. Однако сейчас он честно рассказал о своем отношении к специальной военной операции и планирует ли оставить родину.

«Я не политичен, потому что считаю, что я человек творчества. Но я люблю свою страну и не собираюсь никуда ехать», — объяснил Пенкин в интервью Алене Жигаловой.

В качестве доказательств он вспомнил, как ему неоднократно за границей предлагали попытать счастье, попробовать развиваться там.

«В 1991 году я был на гастролях в Италии, мне предложили американское или итальянское гражданство. Я сказал, нет. Я еду в Россию», — добавил певец.

И о том выборе 30 лет назад до сих пор он ни разу не пожалел. На российской сцене Пенкин чувствует себя комфортно — здесь он давно занял свою нишу, и у него нет конкурентов. А большего и не надо. И ничего, что нет государственных наград и званий. Главное, коммуникация с любимым зрителем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у 61-летнего Сергея Пенкина до сих пор нет детей.