Минобороны: в Николаевской области и ДНР уничтожено до тысячи боевиков Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

ВСУ несут значительные потери.

Российскими военными уничтожено до тысячи украинских боевиков и более 100 единиц военной техники и вооружений. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны», — сказал генерал-лейтенант.

По его словам, противник несет значительные потери. Высокоточные удары были нанесены в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, а также Константиновка и Краматорск Донецкой народной республики.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР попросили признать суверенитет регионов и оказать поддержку в защите мирного населения. Страны Запада и ЕС начали санкционную политику и поставки вооружений украинским националистам.

Ранее 5-tv.ru писал о самых важных новостях о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса.