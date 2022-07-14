Мария Захарова рассказала, почему Украина так часто говорит о контрнаступлении

Захарова назвала заявления Киева о контрнаступлении способом получить больше оружия от Запада

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Дипломат подчеркнула, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию, невзирая на противостояние Европы.

Украина пытается намекнуть Западу о необходимости продолжения поставок вооружений. Именно поэтому власти страны постоянно говорят о подготовке к контрнаступлению. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как стремление убедить Запад в необходимости дальнейших поставок вооружений можно расценивать эти недавние заявления министра обороны Украины о намерении Киева в скором времени перейти «в контрнаступление на южном направлении» и секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины о» поставленной президентом Зеленским задачи освобождения всей страны», — заявила она в ходе брифинга.

В том числе дипломат подчеркнула, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию на территории Украины, несмотря на многочисленные усилия Запада укрепить боеспособность Незалежной. Она отметила, что все поставленные цели СВО будут достигнуты.

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