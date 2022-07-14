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Такой шаг ускорит предоставление социальных услуг и сделает этот процесс удобным для граждан.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Как отмечали ранее в правительстве РФ, такой шаг ускорит предоставление социальных услуг и сделает этот процесс удобным для граждан. В том числе за счет создания единых офисов обслуживания клиентов.

Новая структура начнет работу уже 1 января 2023 года. При этом переходный период может длиться около двух лет. Для граждан это не создаст никаких временных неудобств: они продолжат получать выплаты и консультироваться в тех же территориальных подразделениях, по месту жительства.

Как известно, реформа проводится в рамках проекта создания в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять социальными выплатами.

Предполагается, что учредителем фонда выступит правительство, а его деятельность будет подотчетна наблюдательному совету. В состав органа войдут, в частности, представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что граждане, которые работают на себя или хотят сформировать пенсию своим неработающим родственникам, могут делать страховые взносы в Пенсионный фонд.