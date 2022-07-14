В Петербурге госпитализирован Иван Краско

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В феврале 91-летний актер был в реабилитационном центре после инсульта.

В Петербурге госпитализирован артист Иван Краско. Об этом журналистам 78.ru сообщил директор актера Вячеслав Смородинов.

«Врачи все пока обследуют, поэтому точного диагноза еще нет, у него жидкость в легких, сердце», — сказал собеседник.

Известно, что артист находится в больнице на Крестовском острове. Смородинов добавил, что в ближайшее время у Ивана Краско запланировано выступление. Он желает выступать, но все будет зависеть от состояния его здоровья.

«Он жаждет выступить, но не знаю», — сказал директор звезды.

Как стало известно в феврале, 91-летний актер был в реабилитационном центре после инсульта. Иван Краско известен зрителю по картинам: «Обыкновенная история», «Мастер и Маргарита», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Сын полка», «Принц и нищий», «Улицы разбитых фонарей-2».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Ивана Краско проблемы со зрением.