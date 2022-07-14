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Референдум о вхождении в состав РФ Запорожской области состоится в начале осени

Светлана Шевченко 3 327
Референдум о вхождении в состав РФ Запорожской области состоится в начале осени
Эксклюзив

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Тема:
Специальная военная операция России

Регион при этом не планирует создание отдельной республики.

Референдум о вхождении в состав России Запорожской области запланирован на начало осени 2022 года. Об этом «Известиям» сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий.

Он отметил, что решение о проведении голосования принималось на основе многочисленных обращений трудовых коллективов областных предприятий.

К слову, регион становиться отдельной республикой не планирует. Вхождение будет проходить в статусе области.

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