Геннадий Хазанов купил жилье в Латвии поблизости с другими российскими звездами

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Знаменитый актер отдал за квартиру в Юрмале, по примерным оценкам, несколько десятков миллионов рублей.

Латвийский курортный город Юрмала уже долгое время остается местом притяжения российских звезд. Теперь жилье там приобрел актер Геннадий Хазанов. Причем поблизости с другими звездами, пишет KP.RU.

Апартаменты находятся в жилом комплексе, расположенном рядом с концертным залом «Дзинтари». Звездными соседями Хазанова в Прибалтике стали: Леонид Ярмольник, Леонид Агутин и Артем Табаков.

Примерная стоимость недвижимости в районе, где живут знаменитости, составляет 35 миллионов рублей. Об этом

К слову, российский актер Сергей Светлаков недавно продал свой дом в Юрмале. Такой новостью он поделился у себя в Telegram-канале.

«Привет из Юрмалы, дом продал, но я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира!» — писал комик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что супруга резидента Comedy Club Александра Реввы Анжелика купила квартиру в Москве за 170 миллионов рублей.