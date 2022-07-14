USA Today: в сенате США произошел скандал из-за абортов для беременных мужчин

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Во время обсуждения сенатора обвинили в призывах к насилию и трансфобии.

Сенатор-республиканец Джош Хоули и профессор юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хаира Бриджс поругались. Поводом для конфликта стал вопрос — могут ли беременные мужчины делать аборт. Об этом сообщило агентство USA Today.

Скандальный диалог состоялся на фоне обсуждения закона об абортах. Бриджс присутствовала на слушаниях, как эксперт в расовых и репродуктивных правах. Согласно традициям США, она пользовалась термином «люди со способностью к беременности».

Хоули решил уточнить, имелись ли в виду женщины. В ответ на это Бриджс принялась называть варианты гендеров и говорить об их способности забеременеть. Изданием приводится диалог между ними.

«Является ли аборт проблемой женщин?» — спрашивает Хоули.

«Мы можем признать, что аборт оказывает влияние на женщин, и также признаем, что аборт влияет и на другие группы. Эти вещи не являются взаимоисключающими», — говорит Бриджс.

«Тогда кто, по вашему мнению, должен стать ядром права на аборт?» — за подобное уточнение Хоули обвинили в призывах к насилию и трансфобии.

Но сенатор не остановился на достигнутом и продолжил задавать уточняющие вопросы:

«Вы говорите, что я призываю людей к насилию, спросив, являются ли женщины теми людьми, которые могут забеременеть?»

Тогда Бриджс решила напомнить Хоули о статистике по суициду среди трансгендеров. Согласно данным, ежегодно самоубийство совершается одним из пяти таких людей. При этом она подчеркнула опасность отрицания существования транс-людей.

«Я отрицаю, что транс-люди существуют, спрашивая вас, имеете ли Вы в виду женщин, говоря о людях, способных забеременеть?» — недоумевает сенатор.

«То есть Вы считаете, что мужчины не могут забеременеть?» — возмущается Бриджс.

«Нет, я не считаю, что мужчины могут забеременеть», — сказал Хоули.

«Тогда Вы отрицаете, что транс-люди существуют. Спасибо», — ответила Бриджс, добавив предположение, о том, что, если сенатор присоединится к ЛГБТ-сообществу, то многому научится.

Незадолго до скандала, американский лидер Джо Байден заявил о необходимости участия граждан Америки в акциях протеста. Они посвящены гарантиям на прерывание беременности. Также было отменено постановление о гарантии федеральными властями права на аборт, датированное 1973 годом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что визит Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него большим конфузом.