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Известно, что автомобиль принадлежит другому крупному предпринимателю, которого на месте происшествия не обнаружили.

Пермский бизнесмен найден мертвым на парковке в Porsche возле одного из домов на Рабочей улице. По данным 5-tv.ru, мужчина умер от ранения в голову. Его личность установлена. Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Известно, что автомобиль принадлежит другому крупному предпринимателю, которого на месте происшествия не обнаружили. Обстоятельства произошедшего выясняются.