Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Пермский бизнесмен найден мертвым на парковке в Porsche

Светлана Шевченко 41
Пермский бизнесмен найден мертвым на парковке в Porsche

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Известно, что автомобиль принадлежит другому крупному предпринимателю, которого на месте происшествия не обнаружили.

Пермский бизнесмен найден мертвым на парковке в Porsche возле одного из домов на Рабочей улице. По данным 5-tv.ru, мужчина умер от ранения в голову. Его личность установлена. Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Известно, что автомобиль принадлежит другому крупному предпринимателю, которого на месте происшествия не обнаружили. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Новости партнеров

Новости СМИ2