Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; RT

На счету Руслана Онищенко самые страшные деяния, включая изнасилования малолетних детей.

На Украине досрочно освободили из тюрьмы экс-главаря преступной националистической группировки «Торнадо»* Руслана Онищенко, он провел в заключении семь лет из одиннадцати. Даже для своей страны этот человек считается чудовищем. На его счету — самые жестокие преступления, включая изнасилования несовершеннолетних детей.

Как напоминает канал RT, «Торнадо» на четверть состояла из осужденных, а его главной целью было подавить сепаратизм на Луганщине, поэтому там и размещалась штаб-квартира группировки. Преступники заняли здание местной школы, где происходило все самое страшное.

В подвале учебного заведения «торнадовцы» установили видеокамеру и на нее снимали пытки и насилие гражданских лиц, а также богатых людей, чтобы вымогать у них, их родственников и компаний огромные суммы денег.

Одно из самых страшных деяний преступников — групповое изнасилование десятилетней девочки. Ребенок терпел мучения несколько дней и в итоге умер. Дело о гибели школьницы дошло до суда, как и множество других дел. В результате в 2015-м году «Торнадо» была расформирована министерским приказом.

Всего же список зверских преступлений составил целых 80 томов. Свидетелями и потерпевшими деяний группировки на судебных процессах стали более 100 человек. По итогам главарю формирования Онищенко дали 11 лет тюрьмы, еще 11 бойцов осудили на срок от пяти до десяти лет.

До начала спецоперации члены группировки продолжали отбывать наказание, однако в первые дни событий на Украине некоторых из них выпустили на свободу. Но главари до сегодняшнего дня оставались в заключении. Предполагается, что Руслана Онищенко и ему подобных освободили по приказу президента Незалежной, либо высокопоставленных чиновников. Это объясняет, насколько поступки членов нацформирования потрясли всю страну в 2015-ом году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рунолог перевел шифры нацистов «Торнадо» на стенах детской больницы в Приволье.

* «Торнадо» — запрещенное в России украинское националистическое формирование.