«Баловство все это»: Лепс создал выставку в стиле Пикассо

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Накануне 60-летия народный артист совершил художественный дебют и показал свои авторские эскизы.

Григорий Лепс накануне своего 60-летия решил показать поклонникам тайный талант. Как оказалось, кроме пения Лепс серьезно увлекается живописью и пробует себя в качестве художника. В Музее победы открылась выставка его авторских работ под необычным названием «Голос Пальцы».

Как объяснил артист, на съемках шоу «Голос» он коротал время тем, что делал зарисовки пальцев на листках бумаги. Эти эскизы увидел художник Григорий Гукасов и предложил Лепсу сделать вместе полноценные работы в стиле абстракционизма и добавить в них цвета.

«Он скромничает, говоря, что большую часть сделал я. Без его пластических идей для меня было бы сложно окунуться в совершенно другое пространство», — похвалил Гукасов художника-любителя.

А сам Лепс, напротив, творческими успехами хвастаться не любит и скромничает в ответ на комплименты.

«Да, баловство все это. Это просто маленький всплеск эмоций, который больше не повторится. Так, по большому счету останется для смеха», — цитирует слова Григория Викторовича издание KP.RU.

Свои авторские работы Лепс не собирается выставлять на аукцион, утверждая, что они «никому не нужны». Однако сам артист долгие годы коллекционирует картины и старинные иконы, о чем говорит с гордостью.

«Я, думаю, что вхожу в десятку крупнейших коллекционеров мира. По иконам точно. А может и в пятерочку», — заявил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Григорий Лепс к 60-летию прошел марафон в 60 километров.