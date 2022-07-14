Токаев поручил создать условия для ушедших из России западных компаний

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Такие меры в лучшую сторону повлияют на увеличение производства товаров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству страны создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, которые в текущее время уходят с российского рынка. Об этом он заявил на расширенном заседании правительства.

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка», — заявил Токаев.

По слова лидера страны, подобные меры предоставят республике хорошие возможности для необходимого увеличения производства товаров средних верхних пределов.

«Я поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. Работа в этом направлении проходит в режиме совещаний и встреч, но конкретных результатов пока мало», — цитирует слова главы государства РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин и Токаев подтвердили настрой укреплять партнерство во время телефонных переговоров.