Звезда «Дома-2» Романец простила Гусева за измену: «Не буду собачиться»
Фото: Instagram* / antongusev89
Звезда реалити отрицает, что ее настигла карма и уверяет, что она абсолютно счастлива.
Подписчики Виктории Романец несколько месяцев ехидно посмеиваются над звездой «Дома-2», утверждая, что ее настигла карма. Муж Антон Гусев, которого «отбила» Романец, ушел к другой женщине. Однако сама Виктория такой «эффект бумеранга» категорически отрицает.
Девушка заверила поклонников, что на экс-супруга она не в обиде и сейчас она полностью занята собой и своей личной жизнью.
«С чего вы взяли, что Антон бросил меня как Женю? Уж кто-кто, а я не буду собачиться с бывшим и его новой пассией шесть лет! Так что ответ очевиден, я не обижена ни на что. Я — счастливая женщина!» — приводит слова 32-летнней брюнетки StarHit.ru.
Однако в апреле Виктория Романец не была настроена столь благосклонно по отношению к Антону Гусеву, назвав его предателем.
Семейное счастье пары продлилось всего пять лет. Гусев ранее был женат на Евгении Феофилактовой, от которой и ушел к Романец. Однако бумеранг все же сработал — и мужчина изменил возлюбленной с некоей девушкой, записанной в телефоне как «менеджер».
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