Ксения Бородина попала в больницу в Турции из-за сильных головных болей

Фото: Instagram* / borodylia

Поклонники переживают за телеведущую — лишь бы ничего серьезного.

Телеведущая Ксения Бородина оказалась в больнице из-за сильных головных болей. Ни прекрасные виды, ни свежий горный воздух Бодрума, где сейчас отдыхает звезда, не сказались положительно на ее самочувствии. Даже обезболивающие препараты оказались бессильны. В своих соцсетях девушка призналась, что держать голову и то не может — настолько мучительные ощущения, кроме того, боль отдает в виски и глаза. Пришлось обратиться за помощью к докторам.

«Я в шоке. Такая тупая боль», — жаловалась телеведущая.

Ксения рассказала, что уже сделала МРТ, его результаты будут готовы через три дня, пока же она будет принимать препараты, которые ей прописали врачи местной больницы.

Поклонники Бородиной переживают за нее — лишь бы ничего серьезного и надеются, что таблетки сделают свое дело. Предположительно, звезда могла простудиться в самолете или на отдыхе из-за ветра.

Сейчас, на время терапии, Ксения вынуждена пропускать морские купания. Пока отдыхом в полной мере наслаждаются дочери телеведущей и ее подруги, вместе с которыми она отправилась на турецкий курорт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает о новом романе Ксении Бородиной бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня. Девушка считает, что телеведущая любит безработных мужчин.

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