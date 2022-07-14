В СК РФ опровергли возбуждение уголовного дела в отношении Максима Галкина

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Доследственная проверка в отношении мужа Аллы Пугачевой не ведется, уточнил источник 5-tv.ru в ведомстве.

Никакого уголовного дела в отношении шоумена Максима Галкина не возбуждалось, проверок также не ведется. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в Следственном комитете РФ.

Ранее появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении Максима Галкина. Ее источником стал экс-депутат Госдумы Роман Худяков, утверждавший, что юмористу грозит наказание по статье о фейках про российскую армию (207.1 УК РФ).

Он также объяснил, почему культурный деятель должен ответить перед законом. После бегства в Израиль Максим Галкин довольно нелестно высказывался в адрес родины и соотечественников. Внимание на его слова обращают зарубежные СМИ, журналисты которых вырывают фразы из контекста и публикуют новости об отказе популярного в РФ шоумена поддерживать усилия Москвы по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал о сроке лишения свободы, который грозит Максиму Галкину.