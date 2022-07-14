Больше не пара? Варнаву заподозрили в расставании с Молочниковым

Фото: Instagram* / kislomolochniy

Знаменитости отписались друг от друга в соцсетях и удалили совместные фото.

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, похоже, снова потерпела крах в личной жизни. Поклонники артистки предполагают, что она рассталась с молодым возлюбленным, режиссером Александром Молочниковым.

В его компании 37-летнюю звезду не видели уже давно — никаких новых совместных фото в соцсетях, а те, что она выставляла раньше, по каким-то причинам удалила. Более того, подписчики заметили, что Екатерина отписалась от возлюбленного. Режиссер в ответ поступил так же.

О том, что пара, скорее всего, не вместе, пишет и Telegram-канал «Только Никому». Причем источник предполагает, что молодые люди расстались не на доброй ноте.

«Подробностей мало. В тусовке шепчутся, что пара успела пожениться, но всего через пару месяцев после скромной свадьбы Варнава ушла. Александр загулял что ли?» — говорится в сообщении.

Между тем ни Варнава, ни Молочников никак не комментируют происходящее. Варнава, судя по последнему посту в сетях, сейчас больше озадачена своим здоровьем, чем личной жизнью.

«Все ищут идеального спутника жизни, а я — идеального стоматолога», — написала она.

Как известно, Екатерина и Александр познакомились два года назад на проекте «Танцы со звездами». Несмотря на разницу в возрасте в семь лет, между партнерами вспыхнули чувства. Причем Варнава давала понять, что все серьезно. В молодом режиссере она видела будущего отца своих детей. Но, видимо, и на этот раз не сложилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему журналист Шахназаров призвал не пускать в Армению артистку Варнаву.

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