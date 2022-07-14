Командир «Медведей SS» рассказал об убийстве сослуживцем бойца РФ

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Украинский военнослужащий зарезал пленного без объяснения причин во время выхода на прорыв.

Пленный командир боевиков отряда «Медведи SS» Александр Кравцов сообщил журналистам об убийстве сослуживцем российского пленного.

«На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально», — приводит его слова РИА Новости.

Однако затем выяснилось, что сослуживец Кравцова решил расправиться с российским бойцом во время выхода на прорыв. Причины содеянного остались неназванными.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР попросили признать их суверенитет, а также оказать поддержку в защите мирного населения от геноцида киевских властей. В ответ на действия РФ страны Евросоюза и Запада начали политику ограничительных мер. Одной из них стало эмбарго на российские энергоносители. Российскими войсками освобожден ряд территорий от украинских националистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленского уличили в намерении предоставить полякам особый статус на Украине.