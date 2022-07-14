Ряды БРИКС могут скоро пополнить Турция, Египет и Саудовская Аравия

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Россия поддерживает иностранные государства в стремлении к объединению, но для вхождения новых членов в блок стоит подготовить определенные условия.

Турция, Египет и Саудовская Аравия могут присоединиться к БРИКС. Об этом рассказала глава форума БРИКС Пурнима Ананд. По ее словам, возможное решение о расширении объединения может быть принято уже на следующем саммите, который пройдет в 2023 году.

«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире… Я надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро», — приводят слова Ананд «Известия».

Как сообщил изданию су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, наша страна поддерживает государства в стремлении присоединиться к объединению, однако следует подготовить определенные условия. Опрощенные порталом эксперты уверены, что Саудовская Аравия, Египет и Турция действительно многообещающие кандидаты, но процесс их вступления не будет быстрым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.