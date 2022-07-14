Зеленского уличили в намерении предоставить полякам особый статус на Украине

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В СВР России отмечали разработку планов польской стороной по расчленению Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский предоставит польским гражданам особый статус на Украине. За это Варшава введет войска в западную часть страны. Об этом сообщил в колонке издания Украина.ру экс-дипломат Ростислав Ищенко. Он уверен, что Рада скоро одобрит данный законопроект, поскольку он позволит сделать бывшую республику СССР протекторатом своего западного соседа.

«В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч 20 польских войск на Западной Украине», — пишет Ищенко.

Таким образом, Зеленский осуществит переброску военнослужащих Украины в область восточного фронта. Более того, Польша наверняка захочет от киевских властей большего и предпримет попытки оккупировать часть страны по максимуму.

В российской Службе внешней разведки (СВР) ранее отмечали, что польская сторона прорабатывает сценарии расчленения Незалежной, а Штаты и Британия обязательно поддержат этот план, потому что у них нет другого выбора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Нарышкин заявил о попытках Польши завуалировать свою экспансию на Украину.