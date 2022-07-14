Оскар Кучера сказал, какой срок грозит Максиму Галкину

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Сбежавшего из России вместе с Аллой Пугачева юмориста перестали ждать поклонники из-за оскорбительных высказываний, однако у правоохранителей настрой может быть прямо противоположный.

Телеведущий и актер Оскар Кучера рассказал, какой срок лишения свободы грозит юмористу Максиму Галкину, если тот вернется в Россию. Многие его провокационные заявления в адрес родины и соотечественников подпадают под статью уголовного кодекса РФ.

«За высказывания Галкину грозит до семи лет тюрьмы» — написал Кучера в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении Максима Галкина. Ее источником стал экс-депутат Госдумы Роман Худяков, утверждавший, что юмористу грозит наказание по статье о фейках про российскую армию (207.1 УК РФ).

Официального подтверждения этой информации не было. Однако Худяков уверен, что такие меры станут «показательной поркой». Ведь западные СМИ особенно заинтересованы в выражениях Галкина против России. Иностранные журналисты вырывают его ключевые фразы из контекста и публикуют материалы с тем посылом, якобы даже такая значимая российская знаменитость не поддерживает усилия Москвы по защите Донбасса.

После начала спецоперации Максим Галкин вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию. Сначала знаменитая семья обосновалась в Израиле, но теперь артисты переехали в Латвию. Многие россияне и коллеги по цеху отвернулись от звездной четы из-за бегства из страны в сложный для нее период и заявлений юмориста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети разгорелся жаркий спор о сильно поменявшемся в лице Галкине.