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Партийное судилище стало почти что трибуналом. Оно проходит сразу под тремя флагами: немецких социал-демократов, Евросоюза и украинским до кучи.

Выгнали из немецких футбольных клубов и лишили фотографии в любимом ресторане! Это лишь некоторые итоги маккартистской политики ФРГ по отношению к своим же экс-канцлерам, которые когда-то имели тесные связи с Россией. Сейчас уже никто и не вспомнит, но именно Герхард Шредер был одним из немногих, кто выступал за мирное решение иракского вопроса. Теперь за такие же инициативы по Украине, он все чаще и громче критикуется. Виталий Чащухин о плате за собственное мнение.

«Волчий билет» вместо партийного

Партийное судилище стало почти что трибуналом. Оно проходит сразу под тремя флагами: немецких социал-демократов, Евросоюза и украинским до кучи. В Ганновере, родном для Шредера городе, 78-летнему политику готовы предъявить по всем статьям. За дружбу с Россией.

Еще одни двери, которые могут захлопнуться для бывшего канцлера в Германии. Самое что ни на есть политическое дело. В ходе разбирательства предстоит выяснить, действительно ли Герхард Шредер наносит ущерб своей партии.

Максимальное наказание — исключение из рядов, вместо партийного — волчий билет. Те еще социал-демократы.

«Эта ситуация наглядно иллюстрирует, что сейчас в Германии действуют закулисные силы, которые объявили охоту на ведьм — на бывшего канцлера. По своему усмотрению, не оглядываясь на мнение немцев. И это все с учетом того, что Шредер не сделал ничего плохого, он просто выразил свое мнение», — указывает немецкий политолог Эйке Хаммерс.

Мнение, которое совершенно не вписывается в общепринятый теперь здесь контекст. Взять хотя бы последнее интервью бывшего канцлера о ситуации на Украине, которое разошлось на нелицеприятные для Запада и самой Германии цитаты.

«Я не упущу возможности поговорить с президентом Путиным».

«Почему вы концентрируетесь на поставках вооружения?»

«Судьбу солдат и мирного населения Украины можно облегчить только дипломатическим путем».

Шольц против Шредера

Украина как предлог. На протяжении всех последних лет приверженность Шредера российским государственным компаниям подвергалась критике. И хотя уже в мае Шредер объявил о своем уходе из совета директоров «Роснефти», а позже отказался от кандидатуры члена наблюдательного совета «Газпрома», его не оставили в покое ни вечные оппоненты из оппозиционного лагеря, ни самые верные соратники, многих из которых он лично взрастил. Не случайно и нынешнего канцлера от СДПГ, Олафа Шольца, называют скорее наследником Шредера, чем Ангелы Меркель.

«Олаф действительно представляет собой политический коктейль из готовности помучить себя, я имею в виду усердно работать, одновременно способности учиться и умения очень спокойно и уравновешенно донести все, что он думает и чего хочет в итоге добиться. И я думаю, что это секрет настоящего успеха Шольца», — убежден Шредер.

Но в итоге он же первым и подвел бывшего шефа, практически собственноручно лишив его всех привилегий.

«Решение бундестага в отношении бывшего канцлера является логичным и поэтому будет реализовано», — говорил Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Остракизм в Германии

За связи с президентом России бывшего канцлера едва не лишили пенсии и положенной охраны. Но все же ликвидировали офис — такой был и у Гельмута Коля, и в распоряжение Ангелы Меркель имеется. Однако только в случае Шредера 400 тысяч евро в год на содержание бюро и сотрудников в бюджете не отыскалось.

«Шредер попал именно под раздачу. Если он посмел высказаться по поводу урегулирования, то, естественно, он подвергся нападкам и со стороны СМИ, и со стороны своих однопартийцев», — пояснил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

Изоляция повсеместная. Недавно Шредера не пустили на теннисный турнир на острове Боркум. Ранее лишили почетного членства в футбольных клубах «Ганновера» и «Боруссии Дортмунд». Любимый ресторан бывшего канцлера в Берлине убрал фотографии Шредера из своего меню и фирменные сосиски Altkanzlerrfilet, названные в его честь.

Германия все больше и больше дистанцируется от своего бывшего канцлера, который в свое время уберег страну от участия в иракской кампании — очередной военной авантюре Запада. Совместно с Францией и Россией именно Шредер призвал к мирному урегулированию. Но теперь за схожие предложения по Украине на него ополчились. Впрочем, к своему вероятному исключению еще и из рядов родной партии Герхард Шредер относится в высшей степени безразлично: пусть и без партбилета, но внутри себя он как был, так и будет оставаться германским социал-демократом.