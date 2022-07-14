Бегут, сверкая пятками: «Аллигаторы» наводят ужас на украинских военных

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Вертолеты Ка-52 могут атаковать противника в любой момент, потому что полет проходит на сверхмалой высоте.

Чем ближе к земле, тем безопаснее тактика летчиков ВКС России в зоне спецоперации. Атаковать машины могут в любой момент, поэтому иногда высота полетов практически равна высоте деревьев, над которыми этот полет и проходит. Достать до земли рукой попытался Кирилл Ольков.

Прикрытие с воздуха

Ми-8 летит максимально низко, воздушный периметр под контролем автоматчиков. Ми-8 сопровождают «Аллигаторы», а в случае нештатной ситуации эвакуирует экипаж. Отсюда кажется, что до земли можно достать рукой — кроны деревьев на уровне кабины вертолета. Главными препятствиями для Ми-8 остаются провода электросетей. Нужно резко подниматься вверх, чтобы пройти над вышкой. И снова вниз — так безопаснее, поскольку противник в любой момент может ударить. Когда срабатывают тепловые ловушки, становится понятно, что угроза с земли осязаемая.

Сверхманевренный вертолет сопровождает «Аллигаторы» Ка-52 на ударных миссиях. Он может сесть, как говорят летчики, в любой колодец, то есть где угодно. Это особенно важно, если нужно срочно эвакуировать летчиков.

«Экипаж выполнил катапультирование. Наша „восьмерка“ дежурила, видели, как падал вертолет. Подлетели, забрали. Это наша задача — найти, подсесть и забрать», — пояснил командир Ми-8 Алексей.

Работа для «летающего танка»

Если главная миссия Ми-8 — сопровождение, то перед Ка-52 стоит боевая задача.

До цели — больше десяти километров. Обратный отсчет, прямой удар и точное попадание. Цель ликвидирована.

Когда задание выполнено, Ка-52 садится, после этого будет доклад командиру. Шансов против «Аллигатора» у противника нет, поэтому ВСУ боятся его как огня.

«Противник убегает, видя такого „крокодила“. Он может только убежать. Это и есть летающий танк. Нет шансов. Бежит и бежит далеко, сверкая пятками», — говорит командир экипажа Ка-52.

Всевидящий «Панцирь»

С земли ударные звенья боевых вертолетов и их воздушного проводника прикрывают «Панцири», которые контролируют всю воздушную обстановку, и точно знают: свой в небе или чужой.

Всевидящий «Панцирь» обнаруживает врага на расстоянии более ста километров. Может нанести удар сразу по четырем целям.

«Прикрываем аэродром. Цели низколетящие. Беспилотники, вертолеты, самолеты, баллистические ракеты. Все происходит за десять секунд от обнаружения до поражения», — говорит Дмитрий, начальник расчета ПЗРК «Панцирь».

Такое надежное прикрытие с земли и с воздуха позволяет выполнять задачи любого уровня сложности. Целей еще много — ударная авиагруппа Восточного военного округа снова скрывается за горизонтом.