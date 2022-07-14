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Совсем недавно телеведущей удалили аппендикс в одной из столичных клиник.

Около недели назад телеведущая Яна Чурикова была госпитализирована в одну из столичных клиник с острым аппендицитом. Знаменитость почувствовала себя плохо ночью. Ее успешно прооперировали, а теперь Чуриковой предстоит реабилитация. Подробности восстановления теледива рассказала в соцсети.

Ведущая сообщила, что операция проводится методом лапароскопии, главный плюс которого — отсутствие большого разреза брюшной полости. По ее словам, на теле остались рубцы, которые надо обрабатывать, пока не заживут.

«Прием антибиотиков и противовоспалительных — я здесь не ортодокс, сказали пить — пью. Основная забота — это, конечно, думы о питании и восстановлении баланса микрофлоры», — поделилась Чурикова.

После операции ведущей пришлось пересматривать рацион питания. Сейчас можно только пюреобразную пищу, перетертое диетическое мясо или нежирную рыбу.

Телеведущая рассказала, что сын ее подруги в такой ситуации придумал измельчать блендером пельмени, но сама Чурикова пока до этого не дошла. Она питается кашами, супами-пюре, паровыми тефтельками и потихоньку переходит на обычную еду.

«Думаю под эту дудку чуть более осознанно питаться. Отказаться от кофе, например», — не унывает ведущая.

Как ранее писал 5-tv.ru, Яну Чурикову экстренно госпитализировали и прооперировали в клинике № 1 Управления делами президента России. Срочное хирургическое вмешательство потребовалось из-за аппендицита. Ведущая поделилась, что операция прошла успешно, сейчас восстанавливается с чувством благодарности к медикам, которые спасли ее от опасного воспаления.