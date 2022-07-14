На Пятом канале акция «День добрых дел» для Марии Земляных

Фото, видео: 5-tv.ru

Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым необходимо дорогостоящее лечение.

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Нашей следующей героине из ДНР нельзя появляться на солнце без крема и другой защиты. У Маши — мелоцинтарный невус. И для лечения ее семье нужен миллион рублей. В рамках «Дня добрых дел» мы все можем помочь этой девочке вернуться к нормальной жизни.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 7511* и в сообщении указать сумму, которую вы готовы пожертвовать. Или достаточно просто отсканировать QR-код, который вы видите сейчас на экране.

Крем против загара и широкая панама — без этого шестилетней Маше на улицу не выйти.

«Если не дай бог забыли, возвращаемся, где бы мы ни были. Потому что это обязательно», — говорит Ольга Земляных, мама девочки.

Солнечные лучи для нее очень опасны. Если они будут попадать на это темное пятно на лице, со временем может развиться необратимый процесс. Доброкачественное образование, из-за которого так переживает застенчивая девочка, может переродиться в злокачественную опухоль.

А ведь в такой тревоге семья жила не всегда. Маша родилась, казалось бы, совершенно здоровой. Но прошло несколько месяцев, и на коже стало разрастаться пятно. Обследование показало, что это невус — причем тот его тип, что легко мутирует. В этом случае появляются раковые клетки и ставится грозный диагноз — меланома.

«Меланома кожи — она сама по себе убивает пациента. То есть она дает метастазы, и эти метастазы уже ставят точку в его существовании. Поэтому допускать развития меланомы ни в коем случае нельзя», — сообщил врач-онколог Павел Попов.

Спровоцировать развитие злокачественной опухоли может не только ультрафиолет, но даже случайная царапина. Получается, что опасность подстерегает буквально на каждом шагу. Но выход есть. Невус можно своевременно удалить, сведя таким образом все риски к нулю.

Оперироваться на родине — в Донбассе — не получится. Больницы ДНР пострадали от обстрелов со стороны украинских сил, так что высокотехнологичное лечение, которые нужно Маше, недоступно.

«Когда она была маленькая, удалять не разрешали. Начали искать какие-то варианты, думать, как в дальнейшем удалять. Но все врачи уехали. У нас здесь вообще никого, и никто за ребенка не возьмется», — призналась Ольга Земляных.

Помочь малышке готовы российские хирурги. Передовая методика позволит избавиться от столь заметного образования, не оставив даже рубцов. Ближайшая клиника, где проводят такие операции, находится в Краснодаре.

«Нам дают гарантию, что оно удалится с корнем, что оно не вернется. Это удаление лазерное. Не хирургическое удаление с пересадкой кожи, под наркозом. Ну, сами понимаете — лицо, девочка», — добавила мама шестилетней Маши.

Операция и последующее лечение обойдутся в миллион рублей. Мама воспитывает Машу одна, собрать такую сумму самостоятельно ей не под силу. А времени остается не так уж много: девочка растет, а значит увеличивается и невус. Скоро избавиться от него за один раз и так, чтобы не было заметных следов на лице, станет невозможно. К тому же опухоль очень коварна.

«Заметить первые признаки меланомы будет сложно. А когда это станет уже совершенно очевидно, меланома будет диссимилированная. То есть она уже даст метастазы», — объяснил врач-онколог.

Маша и ее мама очень надеются, что неравнодушные люди не пройдут мимо и помогут. Малышку прооперируют, уверенность в себе и своих силах окрепнет. И тогда можно будет сворачивать горы: бегать во дворе, гулять с подружками, хохотать, красоваться перед зеркалом — как все девчонки.

Чтобы помочь Маше, отправьте СМС на короткий номер 7511 — в сообщении нужно указать сумму, которую вы готовы поддерживать. Или достаточно просто отсканировать QR-код, который вы видите сейчас на экране. Большое вам спасибо.

* — у абонентов Tele2 удерживается комиссия 18% с каждого пожертвования. При переводе денежных средств через QR-код или сайт фонда «Помоги.org» комиссия с благотворителей не взимается.