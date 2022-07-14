Лера Кудрявцева опубликовала фото с заметно постаревшим Сергеем Селиным

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Телеведущая встретилась со звездой «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» в аэропорту Стамбула. Его внешний вид насторожил поклонников.

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в личном блоге ролик с актером Сергеем Селиным. Она встретила артиста в аэропорту Стамбула. На видео его невозможно узнать.

К этим кадрам определенно подходит выражение, что возраст не щадит никого. Сергей Селин заметно постарел и похудел. Но внешние изменения не мешают ему чувствовать себя счастливым.

Instagram* / leratv

«Дукалис превратился в деда»;

«А еще не так давно был видным мужчиной»;

«Срочно поправляться, вам не идет стройность», — написали интернет-пользователи.

Фанаты неприятно удивились внешнему виду своего кумира. Но они не спешат делать грустных выводов, так как Сергей Селин известен своей энергичностью и силой духа. Радоваться жизни артист умеет, как никто другой. Кроме того, у него все хорошо с финансами, раз он может позволить себе выбраться за границу.

Сейчас актер счастливо женат на психологе Анне, которая стала его второй женой. Пара познакомилась на творческой встрече в Академии МВД. Ради нее Селин развелся с первой супругой Ларисой Салтыковой.

Сергей Селин известен по роли Анатолия Дукалиса в детективных телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Опера. Хроники убойного отдела». Также он является членом общественной организации «Союз кинематографистов России» и членом партии «Единая Россия».

Как ранее писал 5-tv.ru, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин прокомментировал отстранение российских спортсменов от различных международных соревнований.