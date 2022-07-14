Стас Михайлов получил звание Народного артиста России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Артист поблагодарил семью и близких, которые дают ему силы жить.

Певец Стас Михайлов поделился радостной новостью: он получил звание Народного артиста России. Об этом артист написал в личном микроблоге.

«Сегодня меня официально наградили званием Народного артиста России! Для меня это большая честь! Спасибо всем, кто на протяжении всей моей жизни находится со мной рядом, поддерживает и верит в меня», — написал артист.

Он поблагодарил свою семью и близких, которые дают ему силы жить. Артист подчеркнул, что это очень значимый день для него. Он заверил, что будет почетно нести полученное звание.

Кроме того, Михайлов выразил благодарность своим поклонникам и тем, с кем разошлись жизненные пути. Он подчеркнул, что те, кто в него не верил, подстегивали его идти дальше. Певец объяснил, что сейчас испытывает неповторимые эмоции, потому что очень важно, когда «тебя оценивает общество».

Теперь уже народный артист РФ выразил надежду, что сможет оправдать высокий уровень доверия, который был оказан со стороны России, зрителей и любимых людей.

С достижением Стаса Михайлова поздравили певицы Наташа Королева, Алсу и Катя Лель, композитор Игорь Николаев, музыкант Олег Газманов и многие другие.

Как ранее писал 5-tv.ru, Стас Михайлов перешел на патриотические песни. В социальных сетях его жены Инны Михайловой появились видео с дружеских посиделок, на которых артист представил свое актуальное творчество.