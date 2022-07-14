Адвокат раскрыл подробности по уголовному делу Максима Галкина

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Речь идет о распространении заведомо ложных сведений.

В отношении юмориста Максима Галкина пока не возбуждено уголовное дело по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом KP.RU сообщил адвокат Алексей Алешкин.

Ранее экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что сбежаший из России муж Аллы Пугачевой оказался фигурантом уголовного дела по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. По его словам, как только шоумен появится в Турции, его тут же могут экстрадировать в Россию и лишить свободы на срок до семи лет.

Адвокат Андрей Алешин рассказал, что это не совсем так. Во-первых, Худяков сослался на некоего блогера, который написал обращение в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Галкина. Речи об уголовном деле пока не идет, потому что не проведена проверка.

«Во-первых, СК должен эту самую проверку начать. Во-вторых, проверка заканчивается двумя вариантами: либо возбуждением уголовного дела, либо отказом от него. В-третьих, если дело все-таки возбуждается, об этом выносится специальное постановление. В истории с Максимом Галкиным я ничего из этого пока не видел», — объяснил юрист.

Алешин добавил, что максимальное наказание по статье, которую вменяют Галкину, — до трех лет лишения свободы, а не семи. К тому же, если тяжесть преступления небольшая, суд не арестовывает обвиняемого. А экстрадировать без ареста не могут.

Отметим, что Следственный комитет не дал пока официального комментария по поводу возбуждения уголовного дела в отношении Максима Галкина.

Муж Аллы Пугачевой вместе с женой и детьми покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции по защите Донбасса. За это время он неоднократно на своих выступлениях оскорблял россиян, а также высказывался против действий властей РФ и российских военнослужащих. На этом фоне многие поклонники отвернулись от звездной семьи.

Как ранее писал 5-tv.ru, певица Вика Цыганова заявила, что уголовное дело Максима Галкина должно быть доведено до исполнения.