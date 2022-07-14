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Сегодня почти все дела будут спориться. Некоторые пойдут особенно хорошо.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 14 июля?

Четверг заставит потрудиться в поте лица. Потому что энергии четверга тоже очень трудолюбивые. Запланируйте на этот день важные народнохозяйственные дела — удивитесь как легко они будут реализованы.

Энергии дня особенно помогут тем, кто занимается краудфандингом, сотрудникам благотворительных организаций, тем, кто ищет спонсоров. Отправьте письма с просьбой о поддержке или назначьте встречу с потенциальными благодетелями на этот четверг и удача вам улыбнется.

В четверг стоит также отправляться на шопинг — как бытовой, так и за крупными покупками. Есть большая вероятность, что в этот день можно будет выгодно купить или продать недвижимость и осуществить другие дорогостоящие сделки.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.