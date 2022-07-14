Экономист доступно объяснил, почему евро стал дешевле доллара впервые за 20 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

В скором времени Старый Свет рискует превратиться в депрессивную зону, рассказал аналитик.

Штурмом на Брюссель скоро пойдут европейские финансисты и банкиры. Впервые за 20 лет на международном рынке Forex евро котируется ниже доллара. Так, за одну монету с изображением карты Старого Света на реверсе сегодня давали 99 центов США. Потом доллар подешевел обратно, но осадочек, как говорится, остался.

Мы решили спросить у экономистов, что происходит и, самое главное, как это отразится на нас с вами.

«Наступила эпоха дорогих ресурсов. Это означает, что рубль, должен становиться сильнее. Это означает, что западные валюты имеют проблемы.

Европейская валюта проваливается из-за безумной политики Евросоюза. Поскольку ЕС смог в короткий период санкционной войны против России уменьшить поставки во многие страны, прежде всего в РФ, теперь торговый баланс отрицательный. В этой ситуации Европейский центральный банк сохраняет нулевую ставку, то есть практически под 0% кредитует корпоративный сектор, и мы получаем ослабление евро.

Уровень жизни в Европе будет снижаться, соответственно, значение европейской экономики для остального мира будет падать. Это будет депрессивная зона», — рассказал экономист Василий Колташов.

Пару дней назад 5-tv.ru сообщал, что курсы доллара и евро практически сравнялись. Тогда экономисты говорили, что европейская валюта может продолжить терять в стоимости.