Ефим Шифрин показал внучатого племянника: «Я для него дедушка из телефона»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Артист пока лично не познакомился с мальчиком, однако планирует вскоре это исправить и не выпускать малыша из рук.

Известный юморист Ефим Шифрин показал фанатам фотографию своего внучатого племянника, которого никогда не видел вживую. Он разместил ее на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

На снимке запечатлен светловолосый мальчик. Многие СМИ назвали его внуком юмориста, однако в действительности детей у Ефима Шифрина нет. Мальчик стал восьмым внучатым племянником артиста.

«А для этого молодого человека я пока — „дедушка из телефона“. В свой короткий отпуск я, кажется, не буду выпускать его из рук. Знакомьтесь, самый младший в нашей семье — Элиас Шифрин», — написал артист.

ВКонтакте / koteljnik

Он пожелал мальчику быть любимым и расти всем на радость. В комментариях Ефим рассказал, что мальчик живет в израильском городе Нетанья. Элиас Шифрин растопил сердца поклонников юмориста.

«Какой милый ангелочек!»

«Похож! Взгляд!», — написали пользователи.

В свои 66 лет Ефим Шифрин живет один в своей московской квартире. Он работает и увлекается бодибилдингом. Старший брат знаменитости Самуэль живет в Израиле, в городе Петах-Тиква. Он занимается музыкой — сначала играл на тромбоне, затем стал дирижером и преподавателем. У Самуэля есть жена и трое детей, которые стали родителями уже восьми внуков.

Как ранее писал 5-tv.ru, Ефим Шифрин заявил, что его коллега Лион Измайлов «не попадет в рай даже с QR-кодом». Возмущение юмориста вызвали слова писателя-сатирика о том, что Шифрин в последние годы жизни Виктора Коклюшкина якобы мало с ним общался. Измайлов назвал Шифрина неблагодарным, поскольку не секрет, что именно монологи Коклюшкина принесли юмористу всенародную славу.