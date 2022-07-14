Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Popsuevich; 5-tv.ru

Безоружные фермеры были вынуждены отвечать на уничтожение их урожая националистами только съемкой видео. Если бы не это, западная пресса уже обвиняла бы во всем Россию.

Сейчас кадры, после просмотра которых сразу становится ясно, кто и как относится к людям на Украине.

Вертолет с опознавательными знаками ВСУ кружит над полями пшеницы в прифронтовой зоне и отстреливает тепловые ловушки, чтобы поджечь урожай.

Безоружные фермеры может и хотели бы выпустить по таким «защитникам» родной земли пару ракет, но в руках у них только телефоны с камерой.

А если бы не было и этого, то в ближайшее время все западные издания наперебой говорили бы о том, что русские жгут украинский урожай.