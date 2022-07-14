Жители Волчеяровки объяснили, почему с боевиками ВСУ нужно быть жестче

Фото, видео: 5-tv.ru

Военкор «Известий» показал, как выглядят окрестности населенного пункта, совсем недавно зачищенного от националистов.

Понять бойцов ВСУ можно. Заработать на подаренном оружии лучше, чем в итоге потерять и его, и свою жизнь в зоне боевых действий. Наши корреспонденты каждый день находят брошенные Javelin и NLAW на передовой. Вместе с телами их недавних обладателей.

Сегодня союзные силы вошли в Северск, и там уже идет зачистка от радикалов. Отдельная просьба быть с ними жестче пришла от жителей Волчеяровки. Военкор «Известий» Дмитрий Зименкин объяснит почему.

Фронтовые дороги извилисты и опасны. Проезжаем мимо сгоревшей техники и расстрелянных гражданских машин — еще накануне здесь было чисто. Обстановка периодически меняется в этих краях. Сейчас нам приходится объезжать Николаевку по проселочной дороге. Сегодня ночью, говорят, там промышляли ВСУ. Пытались атаковать нашу танковую колонну. Сейчас едем на Волчеяровку.

По пути видим еще один признак интенсивности боев — разрушенное здание. ВСУ огрызаются, но с точностью у них не в порядке. Бьют не по военным объектам, а по гражданским постройкам. Неподалеку агроферма. Или скорее то, что от нее осталось на этом клочке выжженной земли.

Полное освобождение Луганской народной республики еще не означает того, что в ней не будут гибнуть люди. Волчеяровку союзные войска отбили пару недель назад. Но прифронтовой поселок продолжает жить под обстрелами.

«Когда Россия наступала, было намного спокойнее, — рассказывают местные жители. — Сейчас Украина зачем лупит, непонятно. Сильные такие прилеты», — рассказал местный житель.

Мария Наумовна осталась жива лишь благодаря случаю — пошла за водой.

«А тут — столб дыма: думаю, господи, только бы не в дом! Прихожу, а тут… Все это сделано, и все полетело ко всем чертям. Что удивительно, я не пойму, в моей спальне след выстрела от пули — как будто специально целились, как будто знали, что я здесь живу», — рассказала пожилая женщина.

Страдают и люди, и животные.

«Фишенька, моя дорогая собачка! У нее ранение под глазиком, а самое главное — лапки, вон, смотрите», — сокрушается Мария Наумовна.

Досталось от украинской артиллерии и местному кладбищу. Летит-то все оттуда. Холм охватил огонь. Местные тушили это все вручную. Дальше пройти мы не можем, потому что по поселку всюду раскиданы вот эти маленькие мины-лепестки.

Тем временем союзные войска готовятся к взятию важнейшего опорного пункта ВСУ на Донбассе — Бахмута. Вчера ракетными ударами наши массированно обработали станцию на севере города, где сконцентрировались украинские военные.

Это стало не только ответом на вчерашний обстрел Луганска, но и необходимым шагом для дальнейшего продвижения освободителей Донбасса.