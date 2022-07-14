Достать рукой: опубликованы завораживающие видео с ярким суперлунием
Опубликованы видео с самым ярким суперлунием 2022 года
Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; 5-tv.ru
В ночь на 14 июля естественный спутник Земли максимально сблизился с голубой планетой. Уже второй раз за лето.
И сначала фантастические кадры, которые может увидеть каждый из вас прямо сейчас за своим окном. Сегодня Луна максимально близко подошла к нашей планете.
Такое явление называется суперлуние. Левее от спутника Земли видно Сатурн и Юпитер. Кстати, этим летом такое происходит уже второй раз, а еще будет и третий — в августе.
Жителям Москвы и Петербурга повезло — безоблачная погода позволяет хорошо все разглядеть. Сотни людей забрались повыше, чтобы воочию посмотреть на Луну, до которой, как кажется, можно практически дотянуться рукой.
Многие суперлунию присваивают магические свойства. Говорят о его влиянии на самочувствие и даже способности менять ход событий. Но специалисты уверяют, что все это не больше, чем самовнушение.