Домоработница Киркорова: «У него могли быть Стоцкая, Лорак и другие красотки»

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Женщина уверена, что поп-король российской эстрады не смог забыть Примадонну.

Бывшая домработница певца Филиппа Киркорова по имени Люся до сих пор с теплотой относится к бывшему работодателю и заявляет, что он однолюб. Об этом она рассказала журналистам.

По ее словам, певицу Аллу Пугачеву забыть невозможно. По всей видимости, поэтому поп-король и не женился во второй раз. Его домработница пошутила, что снова женится он лет через десять и только на ней.

«Он такой красавец! У него могли быть Анастасия Стоцкая, Ани Лорак и другие красотки… Ну зачем ему я? Хотя у меня с ним была очень счастливая жизнь!» — объяснила Люся.

Женщина перестала работать у Киркорова в 2020 году. Несмотря на это, она верит, что артист вспоминает о ней. Люся добавила, что любит артиста и знает наизусть. Однако если он предложит ей вернуться, она не пойдет, потому что не позволяет здоровье.

«Всю жизнь же работала!» — объясняет женщина.

С Аллой Борисовной Киркоров прожил в браке с 1994 по 2005 год. Артист тяжело переживал расставание с Примадонной, которая стала встречаться с молодым шоуменом Максимом Галкиным. После начала военной спецоперации России по защите Донбасса в 2022 году пара покинула Россию. Из-за оскорблений юмориста в адрес россиян и осуждения действий Москвы многие не ждут их назад.

Как ранее писал 5-tv.ru, Киркоров рассказал о конфликте с участником рок-группы «ДДТ» Юрием Шевчуком. Ссора знаменитостей оказалась настолько серьезной, что артисты сошлись в рукопашной схватке.