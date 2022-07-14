Евросоюз отказался включать ограничения на газ в новый пакет санкций против РФ

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Ожидается, что европейские чиновники представят седьмой пакет антироссийских рестрикций в ближайшее время.

Новый пакет антироссийских санкций Европейского союза не будет включать ограничения на поставки газа. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала в интервью с агентством Reuters.

«Готовится седьмой пакет, и я думаю, это хороший курс. Что определенно проблематично, так это включать энергетику в санкции. Должно быть соблюдено правило о том, что санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции», — сказал он.

По словам политика, ЕС не планирует каким-либо образом ограничивать поставки газа из России, так как ряд европейских стран зависят от него. Фиала добавил, что Евросоюз уже заканчивает работу над новым пакетом ограничений и представит его в ближайшее время.

Агентство Bloomberg 11 июля сообщало о скорой готовности седьмого пакета санкций ЕС против России. Согласно его данным, ограничения коснутся физических и юридических лиц из России, а также импорта золота. Кроме того, будут внесены поправки для корректировки предыдущих мер против РФ.

По словам собеседников агентства, некоторые государства-члены ЕС настаивали на таком расширении санкций против Москвы, чтобы ударить и по газу. Однако у многих стран не нашлось желания идти на такой шаг.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против России. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, которое распространяется на импорт российского «черного золота» по морю.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Госдепе США заявили о потенциальном расширении антироссийских санкций.