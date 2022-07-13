Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Об очередной атаке националистов по мирному городу в Херсонской области сообщили в администрации.

Боевики ВСУ нанесли удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в местной военно-гражданской администрации.

По предварительной информации, националисты запустили по мирному городу пять ракет из реактивных систем залпового огня. Они прилетели со стороны населенного пункта Баштанка

Российские системы ПВО сбили все ракеты, однако обломки двух из них обрушились в районе завода «Сокол» в Новой Каховке. Информация о разрушениях гражданских объектов уточняется, добавил собеседник 5-tv.ru.

Сила ПВО: насколько эффективна тактика ВСУ и зачем США испытывает Россию

Ранее 5-tv.ru публиковал хронику атаки ВСУ по Новой Каховке. Вечером 11 июля киевский режим обрушил на мирный город в Херсонской области мощный удар, предположительно, из американской системы залпового огня HIMARS. Не менее семи человек погибли и 80 пострадали. Снаряды прилетели в больницу, на рынки, в жилые дома, на базу с гуманитарной помощью и разорвались на складе с химическими удобрениями, что спровоцировало дополнительные взрывы