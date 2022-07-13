ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим

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Новые волны заболеваний демонстрируют, что коронавирус еще не побежден, заявил глава организации Теодор Аданом Гебрейесус.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны вернуть масочный режим. Об этом заявил глава ВОЗ Теодор Аданом Гебрейесус.

«Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников», — цитирует его телеканал SkyNews.

Гебрейсус отметил, что между научными сообществами, политическими лидерами и общественностью «существует серьезный разрыв» в восприятии риска распространения коронавируса. Между тем новые волны заболеваний демонстрируют, что COVID-19 еще не закончился, подчеркнул глава ВОЗ. При этом он признал, что страны находятся «в гораздо лучшем положении, чем в начале пандемии».

Накануне оперштаб Москвы заявил, что за последние сутки в столице выявили 559 новых случаев COVID-19, и рекомендовал в связи с этим носить средства индивидуальной защиты в закрытых общественных помещениях. В оперштабе также напомнили, что коронавирус опасен для людей старших возрастных групп и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус стремительно возвращается в Европу. За последние две недели число заболевших ковидом в Турции выросло почти в пять раз. В некоторых других странах Европы фиксируют больше ста тысяч случаев в сутки, граждане в ажиотаже скупают лекарства, перестают контактировать друг с другом, а врачи переходят на усиленный режим дежурств.