Союзные силы ЛНР и РФ вошли в городскую черту Северска

В МВД ЛНР заявили, что союзные силы зашли в городскую черту Северска

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Украинские военные в панике бросают позиции и бегут из города.

Союзные силы Луганской народной республики (ЛНР) и России зашли в городскую черту Северска. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили ВСУ бежать в разные направления», — сказал он ТАСС.

Киселев добавил, что, по всей видимости, через день-два Северск будет освобожден.

Уже 10 июля исход противостояния в Северске был очевиден. Некоторые украинские подразделения тайно оставляли свои позиции и бежали из города. При этом на месте оставались по большей части насильно мобилизованные бойцы.

Сдержать бегущих из Северска украинских солдат пытались националисты из заградотрядов, которые просто расстреливали своих боевых «побратимов» из теробороны и нацгвардии.

Ранее 5-tv.ru рассказал самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса.