Вооруженные силовики не мешают протестующим на Шри-Ланке захватывать здания

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saman Abesiriwardana; 5-tv.ru

Власть в столкнувшемся с невиданным бедствием островном государстве переходит из рук в руки — никто не хочет брать на себя ответственность за будущее страны.

Власть на Шри-Ланке переходит из рук в руки. Похоже, никто не хочет брать на себя ответственность за будущее страны. Как вывести из полнейшего хаоса государство, где бушуют такие протесты? Президент бежал, спикер парламента сменить его отказался. Демонстранты одно за другим захватывают правительственные здания, телецентр. И сопротивления особо нет. Из Коломбо, где напуганы сейчас, кажется, все — передает Касун Перера.

Несмотря на комендантский час, на улицах Коломбо полно протестующих. И полиция вместе с военными ничего не предпринимают. Та же картина и в офисе премьер-министра, которого сегодня назначили главой государства. Вооруженные до зубов солдаты просто не стали мешать демонстрантам, когда те решили захватить здание. Где сам глава правительства — никто не знает.

А это кадры из штаб-квартиры национальной телерадиокомпании: протестующие и ее смогли взять под свой контроль. Демонстранты обходятся без грабежей и мародерства, ограничиваясь лишь захватом зданий.

Акции протеста идут на острове с апреля. В стране — худший экономический кризис с момента обретения независимости. На Шри-Ланке объявили дефолт, там закончились запасы топлива, введен режим строгой экономии.

Демонстранты обвиняли во всем этом президента Готабаю Раджапаксу, а также подконтрольное ему правительство. В минувшую субботу глава государства отставил свой пост.

Президент Шри-Ланки объявил об отставке и покинул страну

Исполняющим обязанности до новых выборов назначили спикера парламента. Однако сегодня спикер неожиданно заявил, что временным президентом станет премьер-министр: фигура которого также у многих вызывает раздражение.

Это и спровоцировало новую волну протестов: пока никто не берется предсказать, чем они могут обернуться.

Несмотря на беспорядки в столичном регионе, в туристических районах страны ситуация остается спокойной. При этом в российском посольстве рекомендовали путешественникам из нашей страны соблюдать осторожность и не посещать места массового скопления людей. По крайней мере на тот период, пока волнения продолжаются.