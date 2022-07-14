Все уходит под воду: обстановка в Якутии становится хуже с каждым днем

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Страдают не только постройки — посевы с огородами полностью уничтожены, местным жителям придется остаться в этом году без урожая.

Спасательные операции идут сейчас в Якутии одна за другой. Там людей эвакуируют из затопленных домов. Самая сложная ситуация в Верхоянском районе, где подтоплены сразу девять населенных пунктов. И вода все прибывает! Идут проливные дожди, реки вышли из берегов. Как пытаются сдержать стихию те, кто еще не пострадал, увидел корреспондент «Известий» Роман Кутуков.

«Сейчас он нам передаст жилеты спасательные, чтобы наши мужчины переправляли детей», — рассказывает пострадавшая.

Это спасательная операция в селе Бетенкес в Верхноянском районе Якутии. Село затопило практически полностью. Местная река Адыча из-за проливных дождей вышла из берегов. Уровень воды быстро поднялся - больше, чем на метр. Оставаться в домах здесь сейчас невозможно. Поэтому жителей, а их 900 человек, срочно эвакуируют.

«Ущерб нанесен колоссальный. Просим оказать нам посильную помощь и поддержать в это трудное время», — говорит местная жительница.

Такая же ситуация и в соседних селах Верхноянского района. Все в воде — так пострадавшие от наводнения населенные пункты выглядят сверху. Ситуация в Верхоянском районе сейчас критическая. В воде находятся девять населенных пунктов. Вода продолжает прибывать. И разгул стихии пока не остановить ничем. Там, где вода еще не пошла на убыль, передвигаться пока можно только на лодках.

Чтобы добраться в зону бедствия, приходится задействовать вертолеты — дороги тоже размыло. Пострадавших перевозят к родственникам или в пункты временного размещения.

«Пять пунктов временного размещения вместимостью 490 человек обеспечены продуктами питания, водой, медикаментами», — пояснил начальник ГУ МЧС по республике Саха (Якутия) Павел Гагарин.

Однако там, где ситуация еще не критическая, не все соглашаются на эвакуацию. Тем, кто до сих пор остается в зоне подтопления, спасатели доставляют все необходимое. Прежде всего — еду и лекарства.

«Мы старики, ветераны. Наш дом затопило с 6 часов утра. Поднялась вода до печки», — рассказывают жители.

Везде, куда вода еще не дошла, но сохраняется угроза наводнения, экстренно возводят земляные насыпи. В том числе и вдоль дорог. Для этого используют всю коммунальную технику, которая есть поблизости. Но жителям все равно приходится помогать еще и вручную.

«Наш поселок находится под угрозой подтопления. Работа у нас ведется с семи часов утра. Работа не ждет в прямом смысле», — говорят они.

«Сверху дамбу прорвало. Особенно вода сзади нашего дома», — так описывают обстановку жители.

От наводнения в сельской местности пострадали не только дома и хозяйственные постройки — посевы и огороды полностью уничтожены. Местные жители останутся в этом году без урожая. Но окончательно подсчитать убытки и сколько потребуется на восстановительные работы, можно будет только после того, как уйдет вода.