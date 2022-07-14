Шесть лет собирали деньги: в Москве и Петербурге идут обыски по делу о пирамиде

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Внимание правоохранителей привлек «Ленинградский финансовый центр», которые заманивал клиентов высокими процентами по вкладам, а в итоге перестал отвечать на их запросы. Дело получилось крупным.

В Петербурге расследуют крупное дело о мошенничестве. Точнее — 20 дел объединили в одно. И будет еще больше! В этой истории пострадали простые люди. В том числе те, кто старался начать новую жизнь, уехав из Донбасса.

Люди вкладывали деньги, как выяснилось, в новую финансовую пирамиду. Называлась она солидно — «Ленинградский финансовый центр». Обещали высокие дивиденты — под 18% годовых. Сначала их платили, потом перестали, а потом вообще отказались вернуть пайщикам их вложения. Ущерб — многомиллионный. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова пообщалась с пострадавшими.

На сайте «Ленинградского финансового центра» указано, что офиса у них два: в Петербурге и в Москве. И оба сейчас не работают. Но если в столице еще интригуют глухие жалюзи и тонировка, в Петербурге сразу видно: внутри пусто, на подоконниках засохшие цветы. Только клиенты продолжают идти к офису, безуспешно стучат, заглядывают в окна. Не отвечают и по указанным номерам телефона.

Пенсионерка Раиса Арисова звонит, чтобы узнать, где ее 700 тысяч — все сбережения семьи. С близкими бежала из Донецка, брат погиб, племянник потерял ногу. Теперь у нее еще один повод для слез — в «Ленинградском финансовом центре» она оформила вклад под 17% годовых, но вместо бонуса через год потеряла все.

«Целую неделю ездила и вижу, что народ новый приходит. И все в таком недоумении. Все-таки попала на этого Владимира Викторовича и увидела примерно такие листочки у него. Вот написано, что он мне обещает выплатить деньги 26.06.22», — рассказала пожилая женщина.

Подпись на стикере — Владимира Мурашова. Раиса знает его как начальника «Ленинградского финансового центра». Хотя по документам руководит он другой организацией — неким «Северо-Западным финансовым обществом». Его финансовые операции еще в марте приостановила Федеральная налоговая служба. Сама компания в 2019 году была зарегистрирована как микропредприятие. Сейчас вообще исключена из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

И «Северо-Западное финансовое общество», и «Ленинградский финансовый центр» уже заинтересовали следователей. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В полицию обратились 20 пострадавших, ущерб — больше десяти миллионов рублей.

Пострадавшие говорят, что сотрудникам верили. Приличный офис, сайт с официальными документами. Вот, например, свидетельство, что «Ленинградский финансовый центр» входит в Национальное содружество кредитных кооперативов. Правда, уже на их сайте выясняется: компания месяцами скрывала отчетность и в итоге ее исключили. А на сайте Центробанка они вообще в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. В причинах указано — «свойства финансовой пирамиды».

«Любое предложение, которое выше рынка существенно, оно всегда должно вызывать как минимум настороженность, а как максимум — тревогу. Потому что чудес не бывает. Если весь рынок принимает вклады условно под 8%, то 17% или даже 12%, или даже 10% — это, скорее всего, то, что нужно смотреть буквально под лупой, прежде чем нести туда свои деньги», — предупредил Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности.

И в Москве, и в Петербурге уже прошли обыски. В ближайшее время число подозреваемых может увеличиться. Как и обманутых пайщиков, которые обратятся в полицию с заявлением, что их деньги украли.