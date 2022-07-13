Ковальчук о биологическом вызове: «Ответим так же, как когда-то на ядерный»

Глава Курчатовского института заявил, что у РФ есть ответ на биологическую угрозу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markiian Lyseiko; 5-tv.ru

В России давно и на высочайшем уровне исследуют вопросы биологической безопасности.

Россия ответит на биологическую угрозу так же, как когда-то СССР ответил на ядерную. Об этом заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Он напомнил, что после того как американцы в 1945 году сбросили на Хиросиму атомную бомбу, в СССР была создана лаборатория № 2, впоследствии ставшая Курчатовским институтом атомной энергии, а еще позднее Национальным исследовательским центром Курчатовского института.

Научная организация появилась на фоне возникшей ядерной опасности и в кратчайший срок дала на нее ответ, подчеркнул Ковальчук.

«29 августа 1949 года мы взорвали первую атомную бомбу и всего лишь через несколько лет взорвали первую в мире водородную. Я должен вам сказать, что Курчатовский институт ответил на этот вызов. Мы с вами сегодня живы и живем в суверенном государстве — одном из немногих суверенных государств мира — только потому, что 80 лет назад наше государство и научное сообщество поняли, какой вызов возник, и дали на него жесткий, четкий, конкретный ответ», — заявил Ковальчук.

Впоследствии именно СССР стал активно развивать мирный атом и предложил миру атомную энергетику, продолжил президент Курчатовского института.

Так, в 1954 году была запущена первая атомная станция в городе Обнинске, в 1958-м — первая атомная подводная лодка «Ленинский комсомол», а в 1959-м — первый в мире атомный ледокол. Сейчас «Росатом» — мировой лидер атомной энергетики, строящий 75% всех атомных станций на планете.

Однако сегодня перед страной и ее учеными стоит новый вызов, намного более страшный, подчеркнул Ковальчук. Речь идет о биологической угрозе.

По словам президента Курчатовского института, уже давно, еще до того, как стало известно о существовании американских биолабораторий на территориях соседних стран, в России начали формировать исследовательский пул, нацеленный на биологическую безопасность. Эта инициатива была поддержана президентом и правительством страны.

«Мы фактически за десять лет внутри института атомной электроэнергии, сохраняя все свои компетенции в ядерных технологиях, создали новый Курчатовский институт 21 века. Он точно так же, как мы ответили на возникновение ядерной угрозы, ответит на этот экзистенциальный вызов, связанный с биологической безопасностью. В этом нет никаких сомнений», — заключил Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ковальчук призвал использовать в популяризации научных знаний и достижений российских ученых накопленный в СССР опыт.