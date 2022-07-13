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Запасов газа в Европе не хватит, чтобы обеспечить всех теплом зимой, поэтому венгерские власти приняли решение экономить то, что есть.

Венгерские власти объявили о чрезвычайном положении в энергетике в стране. Об этом сообщил руководитель канцелярии премьер-министра Гергейя Гуйяш.

«Для защиты венгерских семей и энергоснабжения наподобие многих других стран венгерское правительство объявляет чрезвычайное положение в сфере энергетики», — сказал он.

По его словам, резкий рост цен на энергоносители на фоне затяжной спецоперации РФ на Украине и санкций Евросоюза против Москвы продиктовал принятие этой меры. По его оценкам, газа в Европе не хватит на осенне-зимний отопительный сезон.

«Чтобы обеспечить энергоснабжение, правительство Венгрии объявляет чрезвычайное положение. <…> С помощью чрезвычайных мер мы можем гарантировать, что в стране будет достаточно энергии даже зимой», — добавил политик.

Принятые меры предусматривают временный запрет на экспорт энергоносителей и дров, повышение объема зарубежных закупок газа, увеличение производства бурого угля и сокращение потребления топлива внутри страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что попытка общеевропейского бойкота российских энергоресурсов, похоже, окончательно потерпела фиаско. По словам главы МИДа Венгрии, поставки газа и нефти из нашей страны заменить сейчас нечем. Как сказал Петер Сийярто, поиск новых путей снабжения может занять несколько лет.