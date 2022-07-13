«Наконец-то! Бабушка!»: дочь Алены Яковлевой выписали из роддома

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Актриса показала первое фото с новорожденной внучкой.

В семье известной российской актрисы Алены Яковлевой на днях произошло счастливое событие — она стала бабушкой. Дочь знаменитости 29-летняя Мария Козакова родила малышку, которую назвали Иванной. И вот, наконец, новорожденная вместе со своей знаменитой семье отправилась домой. Кадрами с младенцем Алена и новоиспеченная мама поделились в соцсетях.

«Наконец-то! Ура! Обрела новое качество. Бабушка! Мои дорогие Машенька и Ванечка с маленькой Иванной. И дедушки рядом…» — подписала фото на своей странице в Instagram* Алена Яковлева.

С счастливым событием ее поспешили поздравить подписчики. Теплые слова артистке адресовала, в том числе коллега по цеху Дарья Поверенова, к ней присоединились и другие друзья, знакомые и поклонники Алены.

Фотографию с малышом показала в соцсетях и дочка звездной мамы. На ней Мария вместе со своим супругом, актером театра и кино Иваном Замотаевым. Счастливый отец взял Иванну на руки и светится от счастья, смотря в кадр. Мария при этом тоже не скрывает восторга и не сводит глаз с дочурки.

Instagram* / ayakovleva_official

Кстати, пара сначала скрывала счастливое событие в семье и рассказала о нем только спустя несколько дней. Влюбленные вообще не любят распространяться о своей личной жизни. Свадьбу два года назад они сыграли по-скромному, в семейном кругу. О беременности тоже первое время не распространялись. Видимо, берегут счастье от посторонних глаз. Ведь у Ивана уже был неудачный опыт семейной жизни: у актера не сложились отношения с его предыдущей супругой Екатериной Олькиной, от которой у него растет двое детей — сын и дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Алена Яковлева впервые стала бабушкой.

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